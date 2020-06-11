宣稱產品純天然的「O’right」歐萊德公司，被同是經營沙龍美妝保養品的愷達國際謝姓負責人質疑產品並非天然品，歐萊德提告愷達國際公司及謝某誹謗，台北地檢署偵查後，認定謝有專業論述，並非捏造抹黑，且美妝品是否純天然是可受公評之事，11日將愷達國際公司及謝姓負責人不起訴處分。

愷達國際的謝姓負責人從去年5月起，就陸續在個人臉書及愷達國際所有的「Gelovery沙龍級美妝第一品牌」粉絲專頁發文，質疑同業「O’right」歐萊德公司的產品「講的很天然卻是做的很化學」。

謝某的發文同時也表示「沒有那種天然的洗劑，還是都需要靠人工化學合成」，同時質疑歐萊德這一年來蝦皮價錢崩盤，雙方本來在臉書上你來我往爭執不休，後來歐萊德乾脆提告誹謗，謝某也不願示弱的持續在臉書發文。

北檢開庭偵查，謝某到庭提出許多美妝洗劑的專業論述，強調不可能有天然的洗劑，不應該這樣標榜「天然產品」，他為了粉絲分享保養相關知識、善盡美妝從業人員的社會責任，看不下去才發文質疑；此外，檢方令歐萊德提出財務報表證明謝某的發言對其銷量產生損害，歐萊德沒有配合。

檢方認定，美妝用品的其行製造成分攸關廣大消費者權益及身體健康，屬公共事務，也是可受公評之事，謝是善意發表言論提出質疑，沒有妨害名譽的故意，同時，歐萊德不能證明謝的發文造成損害，因此將謝及公司不起訴處分。

(中時 )