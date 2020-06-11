（中國人壽針對視障者提供保單點字版簡介。圖／業者提供）

視覺障礙者也能自己了解保單。中國人壽11日宣布，推出業界首創的點字版保單簡介，讓視障保戶亦能自行了解保單內容，第二是創無障礙網頁，提供商品語音導覽，第三是針對身心障礙保戶亦提供理賠、契約變更、繳費等可到府收件。

金管會鼓勵金融業關懷弱勢族群，推展普惠金融，保險業已有微型保單、小額終老保單、弱體保單、長照保單、身心障礙投保比率等，都會計入獎勵加分項目。

中國人壽即推出針對為領有輕、中度的視覺障礙、聽覺機能障礙、聲音機能或語言機能障礙、肢體障礙等四大類身障族群的保單，即中壽友保障終身壽險，結合壽險、意外險、意外住院醫療、老年住院醫療提前給付等綜合保障，讓沒有商業保單的身心障礙者能有增加保障的機會。

中壽引用衛生福利部「105 年身心障礙者生活狀況及需求調查主要家庭照顧者問卷調查報告」，指出國內約有73.3%身心障礙者沒有投保商業保險，也就是說每4位領有身心障礙證明或手冊者，就有3位沒有任何商業保單的保障。

由於過往這些身心礙障者要投保商業保單，可能擔心投保會被拒絕，在立法院及金管會要求下，各壽險公司目前也在積極推動身心障礙的保單或提高投保率。

中壽即強調，除了推出身心障礙者專屬壽險保單外，還推出三大服務，一是點字版商品說明，二是無障礙網頁與商品語音導覽，三是理賠、保單契變、繳費可到府收件，主要是身心障礙者有46％出門必須靠親友家人接送，相比較不方便，因此提供到府服務。

(工商 )