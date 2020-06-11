參與大陸企業赴美上市的律師、銀行家、會計師和監管機構表示，隨著美國和大陸這兩個全球最大經濟體之間的緊張關係加劇，大陸企業正在擱置赴美上市計劃。

據路透報導，美國的一項立法提案讓一些大陸公司更難在美國上市，而且在瑞幸咖啡爆出會計醜聞後，美國對大陸公司的審查也越來越嚴格，這都導致大陸企業對赴美上市的興趣下降，那些處於計畫初期的公司尤其如此。

香港律師事務所Dechert的合夥人Stephen Chan表示，看到客戶暫時擱置美國首次公開發行（IPO）計畫， 赴美上市放緩的根本原因是美國和大陸的關係。Stephen Chan說，如果兩國之間的緊張關係持續，預計這種放緩勢頭將延續。

中美關係在近幾個月急轉直下，貿易問題已經讓兩國僵持不下，現在又因新冠肺炎疫情與香港國安法而槓上。

Dealogic數據顯示，中資集團今年已透過在紐約的IPO籌集了16.7億（美元，下同）資金，還有約5億元的募資行動即將進行。

四大會計公司中一家的一名資深審計人員表示，今年向該公司詢問大陸企業赴美上市的件數比去年標準少了一半。

對此，大陸證監會並未回覆置評要求，美國證券交易委員會則是不願置評。

據了解，安排上市需要至少好幾個月的時間，牽涉到指任顧問、準備招股說明書以及取得監管許可。一家公司在這個進度上推進得越多，就越不可能改變計畫。

過去5年全球透過IPO籌措的資金中，大陸企業占了約三分之一，達2790億元。其中半數是赴海外籌資，主要是透過紐約和香港上市。在美國股票交易所掛牌的大陸企業超過550家，由於紐約顯赫的名聲和投資者基礎，大陸企業通常選擇在此上市，儘管大陸當局鼓勵企業在國內掛牌，與當地投資者分享利得，且不受外國監督限制。

而大陸當局向來抵制會計文件流出大陸，這使得美國會計監管機構很難核查大陸企業的審計品質。美國參議院通過了一項議案，可能會阻止一些大陸公司在美國交易所上市，除非它們遵守美國的會計和監管標準，該措施還將要求上市公司披露它們是否為外國政府所有或控股。

貝恩公司合夥人、大中華區金融服務業務負責人歐文瀚（John Ott）指出，對美國投資者來說，這意味著上市公司數量會減少，將更難從大陸的增長中獲益。

(旺報 )