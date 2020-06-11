花蓮地檢署主任檢察官陳旭華說明此案偵查重點。（羅亦晽攝）

花蓮縣長徐榛蔚縣府全力支持李裕仁，相關活動及執行事項不受影響，維持正常運作。（羅亦晽攝）

花蓮縣政府教育處長李裕仁及體育會理事長，今天上午遭檢調聲請羈押，全民運是否會為此受阻，縣長徐榛蔚表示，縣府全力支持李裕仁，相關活動及執行事項不受影響，維持正常運作。

花蓮地檢署主任檢察官陳旭華今早指出，地檢署接獲情資，花蓮縣政府教育處針對水上訓練基地、棒球場整修等公共工程採購案涉有弊案，昨日陸續約談10人，其餘包括廠商等人分別以10萬元至50萬元不等交保，李裕仁及汪錦德2人以涉犯洩密、貪污治罪條例、犯罪嫌疑重大、有勾串共犯證人、煙滅證據之嫌疑，向法院申請羈押。法院將於下午召開羈押庭。

陳旭華說，現階段進行調查相關的採購案，有水上訓練基地等三個採購案，另外兩個採購案據調查，應為與棒球場有關。至於外界質疑是否與全民運有關，並不是本案當時調查的重點。

徐榛蔚對此回應，棒球場去年就整修完畢，目前棒球場已經在辦結算，水上訓練基地日前才動土；目前正在進行全民會相關場館整修，籌備進度持續進行，賽程不會受到影響。

徐榛蔚也說，李裕仁公務認真、負責，對於教育非常有理念，在他一年多任期幫助縣府推動很多智慧教育、科技教育學程，效果良好，目前仍在司法階段，縣府全力支持、全力協助他。

(中時 )