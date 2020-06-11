孫姓通緝犯試圖輕生，警方破門噴辣椒水壓制。（苗栗警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗市65歲孫姓男子涉及妨害風化罪遭苗栗地院檢察署通緝，10日晚間7點半在騎機車在中華路上遊蕩，北苗派出所巡邏警員見他東張西望、形跡可疑，便尾隨孫男返家並上前盤查身分，不料他擔心遭捕要入監服刑，情緒失控持刀將自己反鎖試圖輕生，警方破門進入趕緊將他送醫，挽救寶貴性命。

孫姓男子昨日晚間7點多騎乘機車在苗栗市中華路遊蕩，北苗派出所警員林義倫、許玉臻巡邏時，發現他形跡可疑並尾隨機車後方，待孫男返家停車之際上前盤查身分，孫男向警方表示，只是出門購物沒攜帶證件，願意配合進入屋內拿取身分證明文件供警方查證身分，不料卻突然情緒失控。

孫男進屋後手持水果刀並跑到浴室將自己反鎖在內，警方先安撫孫男情緒，同時請求支援經警力到場協助，一行人破門而入後向他噴灑辣椒水再奪刀，事後查證孫男因涉及妨害風化罪被通緝，是擔心警方逮捕後要入監服刑，才會出現激烈反應。警方隨後將受傷的孫男送醫，經治療目前無生命危險。

(中時 )