各國經濟陸續解封，新冠肺炎檢測等防疫需求愈顯增溫，長興(1717)轉投資公司德必碁日前攜手聯亞生技集團旗下的聯生研發的新冠肺炎檢測快篩拿到EUA notified(EUA通知)申請，增添轉投資防疫醫療利基題材。

此外，東鹼（1708）旗下持股4成的東典光電（6588）將由興櫃轉上櫃卦牌。伴隨經濟解封、各國力拼經濟提振，5G更為加碼部署焦點，5G設備需求加乘放大，東典光電也積極推動鍍膜機擴產，擴大挺進5G商機，有利東鹼業外收益水漲船高。

長興為亞洲第一大樹脂供應商、全球UV材料前三大供應商以及全球最大乾膜光阻材料商。隨成本趨緩、出貨回穩放大，4月自結稅前盈餘3.31億元，月增24.43％，超越首季表現；前4月每股稅前盈餘0.47元。

受惠5G發展帶動基地台、伺服器發展，筆電、伺服器等需求供不應求，推估乾膜光阻事業全年有望逆勢成長5％。

有鑑醫療、智慧應用等長期活絡趨勢，長興也伺機佈局生醫試劑新產品，以儲備多元發展利基能量。2015年參與基亞(3176)旗下TBG Diagnostics Limited(德必碁)現金增資案，取得4020萬股TBG持股、持股比18.48％，成為第二大股東。

東鹼硫酸鉀產線數達14條，年產15萬噸，伴隨蘇澳廠硫酸鉀產能恢復下，營收表現逐步恢復正常。轉投資東典光電主生產各種光通訊薄膜濾光片，去年EPS2.41元。伴隨5G通訊啟動，看好未來光通訊濾片需求。

(工商 )