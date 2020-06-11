高雄市長韓國瑜罷免案通過，結果出爐當晚，議長許崑源墜樓身亡，各界哀悼。9日高雄市議會黨團協商，無異議通過聘任許崑源為「永遠的榮譽議長」，但遭許崑源妻子婉拒。
許崑源擔任議員時間長達26年，為表彰其貢獻，高雄市議員朱信強日前提議聘許崑源為榮譽議長，9日黨團協商無異議通過，追謚許崑源為「永遠的榮譽議長」。
對此，據《中天新聞》報導，今（11）日議會發出許崑源太太的聲明，表示婉謝之意，強調26年來議長對高雄貢獻，市民自有評價，為了避免不必要的爭端，婉謝議會追謚的好意。
(中時電子報)
高雄市長韓國瑜罷免案通過，結果出爐當晚，議長許崑源墜樓身亡，各界哀悼。9日高雄市議會黨團協商，無異議通過聘任許崑源為「永遠的榮譽議長」，但遭許崑源妻子婉拒。
許崑源擔任議員時間長達26年，為表彰其貢獻，高雄市議員朱信強日前提議聘許崑源為榮譽議長，9日黨團協商無異議通過，追謚許崑源為「永遠的榮譽議長」。
對此，據《中天新聞》報導，今（11）日議會發出許崑源太太的聲明，表示婉謝之意，強調26年來議長對高雄貢獻，市民自有評價，為了避免不必要的爭端，婉謝議會追謚的好意。
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