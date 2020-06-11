大醇食品股份有限公司前董事長許嘉坡先生為回饋社會及強化公共消防安全，秉持「取之於公眾，用之於公眾」信念，以個人及家人的名義捐贈災情勘查車1輛予新北市政府消防局第三救災救護大隊滬尾分隊。

捐贈儀式於今天上午10時30分於淡水觀潮廣場舉行，由消防局長黃德清代表受贈。

消防局說，許嘉坡先生為淡水區在地企業大醇食品公司前董事長，長期熱心公益並回饋鄉里，除了本次捐贈災情勘查車以外，去年也曾捐贈復康巴士一輛，前年亦捐出公司鄰近的一塊近三十坪的土地，提供自來水公司得以設加壓站，讓埤島當地居民可以使用乾淨穩定的自來水。

許嘉坡為淡水區在地企業大醇食品公司前董事長，長期熱心公益並回饋鄉里。（讀者提供/吳家詮傳真）

第三救災救護大隊滬尾分隊主要負責淡水老街及淡水河口之救溺，近來淡水河口旅遊業發展迅速，兩岸來往載客渡輪班次眾多，民國99年還曾發生渡輪火警案件，所謂「工欲善其事，必先利其器」，許嘉坡先生有感於滬尾分隊災情勘查車不足，為提升救災效能，慷慨捐贈災情勘查車1輛。

消防局長黃德清表示衷心感謝許嘉坡先生，願意以無我無私之精神為消防工作提昇硬體設備，希望這份熱情與愛心能繼續流轉於社會間，更期望能藉此拋磚引玉，讓社會上更多人關心防災及救災安全之問題，消防局也將持續秉持著赤誠之心，貫徹本市維護公共安全之決心，使市民真正獲得更安心居住的安全城市。

(中時電子報)