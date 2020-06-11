雲林黃順明、張順成兄弟退休後加入早泳隊，結識同樣退休的蔡哲生、林明勳等隊友，不想辜負天天努力才練就的一腔好肺活量，於是揪團拜師學吹薩克斯風，組成「泳者薩克斯風樂團」到安養院等公益演出，原本呆若木雞的住民開心地手舞足蹈，成為最好的回饋。

黃順明因從小被收養，所以從養父姓黃，雖然如此，仍和原生家庭保持密切往來，在中華電信公司退休後，和在台糖公司退休的弟弟張順成相約加入早泳會，認識了來自各行各業的退休泳友，包括國小退休主任蔡哲生、退休警察林明勳、林正峰等人。

張順成指出，大家除了切磋泳技外，也成了無所不談的好朋友，閒聊間有人提議，如果能運用練就的肺活量做點好事，便健身、公益一舉兩得，大夥兒腦力激盪了一下，決定揪團學薩克斯風，沒想到，林正峰的太太孫素專在國稅局上班還未退休，也表達要加入，讓陣容更堅強，老師陳國朗熱心指導。

「演出就是最好的練習」，黃順明說，他們邊表演邊精進吹奏技巧，2年來巡迴縣內各安養院、廟會等活動公益演出，最令他們感動，也是最好回饋的是看到老人家開心，很多行動不便的長者，一聽到音樂高興地手舞足蹈想站起來。

(中時 )