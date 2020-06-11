全球繪圖顯示晶片及NAND快閃記憶體控制晶片廠商慧榮科技(SIMO)宣布，推出搭載InstantView技術的SM768繪圖顯示晶片，創新專利讓擴充基座使用者免除下載驅動程式步驟，能輕鬆將筆記型電腦或Andriod系統手機螢幕顯示在電視或螢幕上。

慧榮表示，擴充基座產品採用搭載InstantView技術的SM768繪圖顯示晶片，使用者無需另外下載驅動程式，免除企業IT部門因程式下載或軟體相容問題帶來困擾。此外，InstantView能提升居家辦公生產力，支援雙螢幕顯示特點讓多人視訊會議操作更直覺、更有效率。

慧榮美國區總經理Robert Fan表示，InstantView為行動裝置與顯示螢幕連結提供重大技術突破，讓筆電或Android手持裝置使用者，在會議室、教室或其他需要將行動裝置投放到大螢幕等應用場景，免除下載驅動程式繁瑣程序，享受隨插即用帶來的便利。

InstantView可以連接任何有USB連接埠(USB-C/A)的筆電及USB-C/micro/mini的Android手機，當裝置連接到擴充基座，應用視窗隨即彈跳出來，使用者透過單鍵按鈕即可執行(或停止)鏡射功能，此應用程式能在一般或訪客使用狀態下執行，無須管理者權限，同時也支援一般擴充基座所需的驅動程式及擴展顯示模式。

除了消費性及商務應用，搭載InstantView技術的SM768繪圖顯示晶片也是學校及飯店業的絕佳選擇，在具現代化設備的教室中，老師需時時將自己筆電內容投放在大螢幕上，此外，學生也需要在小組討論時，使用自己的筆電連結大螢幕進行簡報。

InstantView技術讓簡報過程更順暢，不須特別準備簡報專用電腦或另外安裝驅動程式在任何筆電上，飯店業者也意識到旅客有將自己筆電或平板內容投射在房間內智慧電視的需求，InstantView能讓使用者隨插即用，免去安裝驅動程式的困擾。

(時報資訊)