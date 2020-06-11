長虹(5534)今年推案金額達258億元，其中商辦案有三筆總案量為118億元，住宅案則為4筆總案量為140億元，董事長李文造說，商用不動產火熱，其中以工業用地最夯排名第一；再來是廠辦，台北市以外的地方表現很不錯有貨梯可以兼辦工；第三名是地點、交通都好的市中心的純辦；第四名是內湖地區，以前很熱但現在被前3名追過去了。

長虹今日股東會，會中除通過承認去年財報外，同時通過每股配發6.3元現金股利，並完成董事增選。李文造說，前年有一整棟辦公大樓賣給中華郵政壽險公司，去年並沒有一整棟商辦大樓銷售，去年全年獲利只比前年降一點去年，繳出EPS10.93元的成績，「自己蠻滿意的」，股東會通過配息6.3元，發配比例較前年更高。長虹去年度合併營收96.18億元，年減21%，稅後淨利31.66億元，年減24%，每股盈餘10.93元。

長虹近年推案跨出北台灣也獲得好成績，李文造說，在台中清水地區，「長虹天擎」一期的案子總銷40億元，約600多戶，現在已售8成，另外二期、三期總銷各30億元陸續推案。日前公司也在冷門的地方員林買進一筆土地，總銷大約會落在20億元左右，想試試當地水溫，預期明年以後才會推出。是否會持續深耕中南部地區，他笑著說，在中南部想要買地，但無論是出價或是速度都搶不過當地的建商，買不到地就無法推案。

這回房市受新冠肺炎疫情的影響並不大，李文造說，以公司旗下個案4~5月的表現來看，銷售成績還不錯，今年推的新店「央泱長虹」、台北市「松德長虹」兩筆案子，目前銷售率都已經過半，台中的「長虹天擎」也銷售8成，個案都在熱銷當中。

(時報資訊)