◎少年持刀砍女童 侯友宜盼給予輔導

16歲少年今（11日）7時許在新北市淡水區持水果刀砍10歲女童，造成自己左手撕裂傷、女童背部4公分撕裂傷。新北市長侯友宜今（11日）表示，目前2人都在醫院治療中，會好好關懷、了解事發過程，給予更深入的輔導，幫助他們走出事件。

◎台北上下狂搖！09：38規模5.2地震

地牛翻身，台北狂搖！根據氣象局最新資訊，今(11)日上午9時38分發生芮氏規5.2地震，震央在宜蘭縣政府東偏南方69.6公里處，即台灣東部海域，地震深度為87公里。地震觀測各地最大震度，宜蘭3級，花蓮、台北、南投、桃園、嘉義2級，台中、苗栗、台東、彰化、雲林1級。

◎美豬牛輸台 外交部稱尊重專業

台北市美國商會昨天發表《2020台灣白皮書》，建議台美雙方務實處理美豬、美牛進口台灣議題。外交部今天對此表示，尊重我國衛福部及農委會對食品安全及產業發展的專業考量。

◎每天久坐5.9小時 國健署5招動滋動

國健署今（11）日表示，台灣人每天平均久坐5.9小時，依相關研究恐減少餘命，呼籲民眾在家透過肌力、協調等五種訓練，增加運動量，家裡也能當健身房！

更多新聞請看中時電子報+QRCODE

(中時電子報)