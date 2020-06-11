高雄市議長許崑源墜樓身亡，昨（10）日韓國瑜在中常會中提到許崑源之死，質疑「為什麼鄭南榕自焚是英雄、許崑源是狗熊」，痛批不實的抺黑太惡劣、太惡毒。市議員黃捷則在臉書表示，根本沒有人稱議長是狗熊，「只有韓國瑜這樣說」，引發孫大千不滿，批說「這樣的議員，不是邏輯有問題，就是心腸有問題。」

黃捷在臉書表示，聽到韓國瑜將議長比喻鄭南榕的發言，仍是憤忿難平，先不論鄭南榕的民主犧牲和許崑源能否相提並論，「但是從沒有人說議長是狗熊，只有韓國瑜這樣說。」「怎麼還有臉消費這麼相挺的友人？」更指韓國瑜唯恐天下不亂，堪稱台灣民主的毒瘤。

孫大千不滿在臉書回嗆，明明是綠色水軍和政客抹黑羞辱許崑源議長，黃捷竟還可以甩鍋栽贓給韓國瑜，這樣的好本領，沒有去幫川普工作真的太可惜了。

孫大千表示，韓國瑜僅是幫許崑源抱不平，黃捷卻刻意斷章取義、顛倒黑白，如果不是國文能力太差，就是道德水準太低，痛批她羅織罪名、挑撥人民，消費許崑源議長，消費韓國瑜最後的剩餘價值，如此的仇恨衝腦、泯滅人性，才是真正的「唯恐天下不亂，堪稱台灣民主的毒瘤」！

（圖／摘自孫大千臉書）

(中時電子報)