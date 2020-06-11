美國總統川普處理新冠肺炎疫情以及全美示威抗議的方式讓他的支持度節節敗退，美國有線電視新聞網（CNN）8日釋出的民調顯示，川普支持度慘輸拜登14%，川普陣營對此相當不滿，要求CNN撤回民調並且公開道歉。

綜合CNN、美媒「財經內幕」（Business Insider）報導，CNN周一公布委託獨立機構SSRS進行的民調，結果顯示，川普的支持度大輸篤定代表民主黨參選的前副總統拜登14%，55%受訪者表示會投給拜登，相較之下，只有41%受訪者要投給川普。

另外在施政滿意度上，只有38%受訪者滿意川普的施政表現，是2019年1月以來最低，不滿意度高達57%。

CNN總裁朱克（Jeff Zucker）後來收到一封由川普陣營資深法律顧問埃利斯（Jenna Ellis）以及執行總監葛拉斯納（Michael Glassner）聯合署名的信件，要求CNN撤回這份民調，並且公開發表「完整、公平、醒目的撤銷報導、道歉以及澄清啟事，更正誤導人的結論。」

川普陣營在信中指控CNN的民調問題有偏見、抽樣也有問題，除了誤導美國選民，也抑制選民對川普的熱情與支持，錯誤呈現全美各地對川普的看法。

針對川普陣營來信要求撤回民調結果，CNN執行副總裁維吉蘭特（David Vigilante）回應，「否認與拒絕所有指控及要求。」

維吉蘭特在給川普陣營的回信中驚呼，這是CNN成立40年來，首次因為美國政治人物或陣營不滿意他們的民調結果受到法律行動威脅，維吉蘭特強調，CNN過去也有受到政治人物威脅，不過僅限於委內瑞拉或是其他不尊重自由、獨立媒體的政權。維吉蘭特言下之意，是暗諷川普陣營的行為有如這些獨裁國家。

CNN的這份民調是在6月2日至5日期間，針對1,259名登記選民進行線上調查。

(中時電子報)