遶境改道路線。（彰化縣警察局提供／吳敏菁彰化傳真）

遶境改道路線。（彰化縣警察局提供／吳敏菁彰化傳真）

大甲媽遶境，交通疏導改道路線。（彰化縣警察局提供／吳敏菁彰化傳真）

大甲媽6月11日23時由臺中市大甲鎮瀾宮起駕，預訂6月12日11時由台1線大度橋進入彰化縣遶境，21時30分駐駕彰化市南瑤宮，彰化縣警察局交通隊長林世明表示，啟動交通疏導管制，務必確保中山路、建國路等，彰化市任督二脈通暢。

大甲媽進入彰化後，將循台1線南下往嘉義縣新港鄉奉天宮

，回程6月17日2時由西螺大橋進入彰化縣溪州鄉，18時30分駐駕北斗鎮奠安宮，再由北斗鎮奠安宮起駕沿台1線北上，預計6月18日21時30分至彰化市天后宮駐駕，於當日23時起駕返回大甲鎮瀾宮安座。

大甲媽祖遶境預期將湧入大批人潮與車潮，彰化縣警察局啟動交通疏導管制措施，外圍交通疏導管制：

一、來程道路封閉路段包括：6月12日遶境由大度橋進入彰化時，彰化市中山路3段（大度橋南端至金馬路口）實施南下車道封閉管制，南下車流疏導改道往彰興路至金馬東路，再續接中山路。6月13日大村鄉中山路段（慶安路口至中山路1段6巷口）、永靖鄉中山路段（功垂橋至中山路1段34巷口），將視車流狀況調撥北上內車道，供南向往北斗車輛行駛。

回程道路封閉路段包括：6月18日大村鄉中山路段（慶安路口至中山路 1段6巷口）、永靖鄉中山路段（功垂橋至中山路1段34巷口），將視車流狀況調撥南下內車道，供北向往彰化車輛行駛。6月18日彰化市中山路1段、中央路口北上及中山路3段、彰南路口南下，實施交通管制進入彰化市區。

二、 規劃替代道路：

來程遶境活動在彰化市區期間：

（一）國道1號：可由彰化市台1線中山路北端（中山路、金馬路口）接金馬路往中華西路，至國道1號彰化交流道南下。

（二）台19線（彰水路）：可由彰化市台1線中山路北端（中山路、金馬路口）接金馬路往中華西路，續行台19線（彰水路）南下。縣137線：彰化市區民眾可由中山路左轉中興路，再右轉大埔路接縣137線（山腳路）南下。

回程遶境活動在彰化市區期間：

（一） 北上車輛由中山路左轉中央路右轉中華西路左轉金馬路再接中山路北上，或由中央路左轉中華西路上彰化交流道由高速公路北上。

（二） 南下車輛由中山路右轉金馬路右轉中華西路左轉中央路右轉中山路南下，或由中華西路上彰化交流道高速公路南下（另彰南路車輛由彰南路右轉中山路左轉金馬路南下

）。

彰化縣警察局交通隊長林世明呼籲，為維持主要幹道台1線中山路順暢，路人務必配合警方疏導管制，各進香遊客於彰化市區中山路以外次要道路靠邊停車，但禁止併排停車，以免影響用路人通行，且已經協調警察廣播電臺即時播報最新交通路況，民眾也可以注意收聽。

(中時 )