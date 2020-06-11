王建煊寫給馬英九的卡片。（摘自馬英九臉書）

馬英九拜會王建煊。（摘自馬英九臉書）

監察院前院長王建煊在任內曾指「馬英九總統的歷史定位大致是『無能』兩字」，也曾讚「馬總統是最沒有私心的政治人物」。臺北商業大學昨晚畢業典禮，頒授王建煊榮譽商學博士，馬英九為此在臉書發文，披露他日前拜訪王建煊夫婦，兩人暢談持續進行中的愛心公益。馬英九恭喜王獲名譽學位殊榮，大讚王「善舉成就驚人之愛，臺灣有你真好」。

馬英九還貼出王建煊寫給他的卡片，上面寫著邀馬一起當個「愛心瘋子」。

馬英九發文說，監察院前院長王建煊曾說：「時間不一定會造出一個偉人，但一定會造出一個老人」。有感於許多膝下無子的長者無所依靠，王院長在任內時賣掉自己的老公寓，用以創辦的「無子西瓜基金會」，讓沒有小孩或小孩不在身邊的人，在晚年時能受到妥善照顧。

他說，王院長過去職掌財政部時，曾於1992年獲選為亞洲最佳財政部長，從政以來即以鐵面無私、嫉惡如仇的清廉風格備受讚揚；王院長長年投身慈善事業，包括「無子西瓜基金會」在內，先後於海內外共創辦5個公益基金會，幫助無數經濟弱勢學童受教，可說是有霹靂手段，更有菩薩心腸。

馬英九說，卸下公職的王院長「退而不休」，至今仍與夫人蘇法昭老師為慈善奔走。日前他拜訪院長及夫人，談起愛心做公益，兩人有聊不完的想法與話題，為公益奉獻不遺餘力的精神，令人敬佩不已！

他說，王院長是臺北商業大學的傑出校友，北商大在今晚的畢業典禮上，將頒贈王院長名譽商學博士學位，表彰其成就與對社會的貢獻，希望青年學子都能以他為楷模。

馬英九強調，恭喜王院長榮獲名譽學位殊榮，實至名歸。「你的善舉成就驚人之愛，臺灣有你真好！」

(中時 )