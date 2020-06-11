今年受到新冠肺炎疫情影響，社福團體募款面臨極大困境，國際扶輪社板橋地區、民進黨立委羅致政、張宏陸、江永昌等人發起「讓愛加倍」募集三倍券活動，鼓勵民眾踴躍捐贈振興三倍券，花1000元捐贈3倍愛心，募集活動從7月15日起，目標至少募集100位社友三倍券、共300萬元，捐助給國內6個合法的社福團體。

行政院將於7月推出「振興三倍券」，民眾須花1000元換取3000元的三倍券，不少人考慮是否領取或用途，國際扶輪社板橋地區今與多位綠委舉行記者會，宣布啟動募集捐贈「三倍券」活動，盼藉此發揮拋磚引玉之效果，結合眾人愛心為社福團體注入暖流。

活動發起人、國際扶輪社板橋地區前總監蕭慶淋說，聽聞有人不想使用或不好意思使用三倍券的傳聞，因此，希望透過募集捐贈「振興三倍券」的方式做愛心，把募集的三倍券捐給社福團體，讓有需要的人可以得到幫助。

羅致政表示，社福團體平時募款就不容易，碰上疫情影響募款更加困難，政府礙於現行規定，很難提供社福團體紓困協助，既然有人缺資源，剛好有人不願意領3倍券，鼓勵踴躍領取後捐贈給弱勢團體，全民拚經濟也能做愛心，讓社會需要幫助的人受惠。

這次扶輪社募集捐贈三倍券活動從7月15日到8月15日，目標募集1000位以上社友捐贈三倍券，至少募得300萬元，預計捐贈給國內6個合法的社福團體，當然做公益希望是多多益善，期盼發揮拋磚引玉的精神，號召更多人共襄盛舉。

(中時 )