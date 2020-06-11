金門警方攔檢可疑人、車，M-POLICE（警用小電腦）是協助查察的利器。（警方提供）

台籍林姓男子帶著4案11年的刑期跑到金門藏匿9個多月，日前在路上看到警方巡邏車，卻心虛意圖閃避，遭員警攔撿追查落網，遭解送金門地檢署歸案。

金城分局金城派出所警員林愷彥、許文浩在9日22時30分許執行巡邏勤務，開車行經民生路一帶時，發現1名騎機車的男子神色慌張，意圖閃躲行跡可疑，當即趨前攔檢盤查。

警方以警用M-POLICE（俗稱警用小電腦）查證身分後，赫然發現這名林姓男子於去年10月，即因2件毒品案、1件詐欺案及1件槍砲案遭臺灣新北地方法院發布通緝，合併應執行刑期共11年餘。但林男於法院發布通緝前，即跨海來金門工作，前後已有9個多月，但法網恢恢、疏而不漏，最終還是遭到攔檢查獲。

警方調查，林男起初仍辯稱不知因何案件遭通緝，但在警方出示警用M-POLICE顯示通緝資料後，自知難逃法網，才乖乖束手就擒。

金城分局長李益杰對同仁落實巡邏勤務，善用警用M-POLICE查詢可疑人、車，因而緝獲重要逃犯，表示肯定和嘉勉，未來將針對毒品和槍械強化任務，以淨化地區治安。

(中時 )