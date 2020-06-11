台東縣完成全台第1的5G遠端看診。（楊漢聲攝）

台東縣完成全台第1的5G遠端看診。（楊漢聲攝）

為解決縣內醫療資源不足且分配不均困境，台東縣搶先全台於11鄉鎮衛生所建置5G遠距醫療照護系統，搭配高速網路及數位五官醫療儀器，「網路取代公路」藉此解決當地無專科醫師診療的困境。

台東縣背山面海地形狹長，南北距離長176公里，縣內無醫學中心，7家醫院多集中於市區，若偏遠鄉鎮有專科醫師就診需求，往返市區車程需耗費3小時，舟車勞頓，十分不便。

台東縣長饒慶鈴表示，台東縣是全台灣第1個啟動5G整療的縣市，台東縣土地占全台1／10，每位醫師平均要服務716人，眼科、耳鼻喉科及皮膚科等專科醫師大部分都集中在台東市，醫療資源分配極為不均，希望透過5G遠距醫療來縮短醫療差距，讓偏鄉民眾看診更方便。

衛生福利部醫事司長石崇良表示，5G遠距看診的啟用是在「寫台灣的歷史」，如同疫情期間的口罩國家隊，如今醫療國家隊在台東重現，產官學合作下推出「世界級的遠距醫療」，台灣東部偏鄉導入最先進科技，讓偏鄉醫療沒有距離。

台東縣衛生局表示，5G遠距看診自5月11日啟動到6月4日，計有258人次民眾使用，其中2離島及長濱鄉居民使用最高，尤其綠島鄉創下眼科單一診次有12名患者看診紀錄，也顯示出偏鄉民眾的醫療需求，呼籲11個偏鄉及離島若有耳鼻喉科、眼科及皮膚科疾病就醫需求，多使用遠距看診，避免舟車勞頓之苦。

(中時 )