苗栗縣府推廣閱讀，11日舉行「苗栗愛閱逗陣行」啟動儀式，邀請民眾踴躍參加閱讀活動。（巫靜婷攝）

苗栗縣府舉辦多元閱讀與禮袋贈送儀式，致贈寶寶第1張借書證及閱讀禮袋，給2019年新生兒家庭代表。（巫靜婷攝）

苗栗縣府推廣閱讀，11日舉行「苗栗愛閱逗陣行」啟動儀式，邀請民眾踴躍參加閱讀活動。（巫靜婷攝）

苗栗縣府推廣閱讀，6月起在全縣公共圖書館陸續舉辦多元閱讀及親職講座，歡迎民眾踴躍參加。（巫靜婷攝）

苗栗縣府推廣閱讀，6月起在全縣公共圖書館陸續舉辦多元閱讀及親職講座，歡迎民眾踴躍參加。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府推動全民閱讀風氣，11日舉辦「苗栗愛閱逗陣行」啟動儀式，今年規畫辦理多元閱讀及育兒講座暨禮袋贈書活動，教育處圖資科指出，18鄉鎮市圖書館多元閱讀活動及講座6月起陸續展開，另外，縣府與教育部攜手提供嬰幼兒閱讀禮袋，推動「和樂共親職」，讓閱讀成為生活習慣。

苗栗縣府推廣各項閱讀活動，隨著疫情趨緩，6月起將在縣內公共圖書館，陸續辦理超過550場次的多元閱讀、親職講座及主題書展，內容包含嬰幼兒、兒童、青少年、樂齡、原住民、新住民、本土語言及數位E時代等主題，相關資訊公布於縣府及圖書館網站，歡迎民眾踴躍參與。

圖資科指出，為分擔教養責任並推動「和樂共親職」，鼓勵爺爺、外公或爸爸陪同參與活動，主辦單位將贈送小禮物1份。另外，縣府與教育部攜手準備，提供適合0到5歲嬰幼兒閱讀的繪本圖書及閱讀手冊各2900本，分裝成1500套閱讀禮袋，內含防疫扇子、杯墊，致贈給2019年出生及入籍苗栗縣的新生兒家庭。

縣長徐耀昌指出，依據教育部統計資料分析，苗縣在「整體閱讀力表現績優城市」部分，獲選縣市人口50萬以上組第1名；在「各項閱讀力表現績優城市」中，三灣鄉連6年居全國之冠，未來將持續爭取補助，改善公共圖書館空間環境設備，充實國民中小學圖書館館藏及設置社區共讀站，深植閱讀傳承。

(中時 )