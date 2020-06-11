歐洲美食外送巨擘Just Eat Takeaway周三宣布，已同意以73億美元收購美國對手Grubhub。若完成收購，將成為在中國大陸以外全球最大美食外送公司。

在聯合聲明中，彼此看好完成收購後的新公司版圖，將橫跨美國、英國、荷蘭與德國等全球4大獲利最豐的美食外送市場。

總部位於荷蘭的Just Eat Takeaway表示，將以每股75.15美元換股方式收購GrubHub。GrubHub價值約73億美元。

Just Eat Takeaway預計在取得股東同意和主管機關批准後，將在明年首季完成這宗收購交易。

雖然目前Just Eat Takeaway在歐洲、加拿大和拉丁美洲都有美食外送業務，但版圖仍未包含美國，因此希望透過收購GrubHub來直接進人美國市場。

對GrubHub來說，由於其之前跟優步（Uber）旗下美食外送業務Uber Eats談判合併而引發美國主管機關的壟斷市場擔憂，因此外界認為被Just Eat Takeaway收購，可消除其壟斷美國市場的憂慮。

(工商 )