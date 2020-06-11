新冠肺炎疫情持續半年，台灣至今累計443名確診案例，其中11人找無感染源。隨著疫情趨緩，專家認為是時候檢視過去的防疫成績，比照國外，向曾接觸確診個案的醫護人員、感染源不明個案接觸者，以及曾進行核酸檢測者進行血清抗體檢測，了解台灣的實際感染狀況，除可瞭解台灣的防疫有沒有地方需改進，也能讓產生抗體的醫護照顧確診者，為下一波疫情做好準備。

食藥署上月核准亞培IgG抗體檢驗試劑的進口，首批進口20組，每組100劑，分配給台大、高醫、新光等5家醫院。抗體分為IgM及IgG，前者約在病患染疫後5到7天產生，後者則是染疫後10到14天內產生，因核酸檢測有其限制，感染後期不一定能測得到，必須藉由抗體檢測來瞭解實際的感染情況。

台大急診醫學科臨床副教授、哈佛公衛博士李建璋表示，抗體檢測具有公共衛生的重要意義，得以釐清台灣的感染網路，是否真的只有400多人感染。另外，常與個案接觸的醫師、護理師等若能接受抗體檢測，就可得知是否曾染疫卻沒被發現，若有遺漏的個案，且已產生抗體，就能用作照顧確診者的人力，因應下一波疫情的需求，保全醫療體系。

以美國為例，亞利桑那州就有醫院針對全院進行抗體檢測的廣篩，因個案接觸者對象不只有醫師、護理師，也包括傳送人員、檢驗人員等，整個過程都有可能暴露到病毒，採取抗體檢測後，就可安排產生抗體、安全的人繼續投入第一線工作。

除此之外，南韓、新加坡也針對感染源不明個案的接觸者進行抗體檢測。李建璋表示，目前台灣有11名感染源不明的個案，若能回溯檢測接觸者，就能找出可能的感染源及遺漏的個案，政府也可藉此檢視現有的防疫政策有沒有需要改進的地方。

目前台大公衛學院與彰化合作，推動血清抗體研究。雖然彰化的疫情沒有雙北嚴重，若由雙北採樣，測出來的結果可能更標準，但李建璋表示，這項研究也能提供台灣多一份參考依據，未進行抗體檢測的其他縣市也能藉此推測當地的感染率。若研究結果與實際的確診數有相當大的落差，政府就應檢討現有的防疫政策；若研究結果與目前的確診狀況吻合，則多了一項可向國際證明台灣防疫水準的科學證據。

(中時 )