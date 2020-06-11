新冠肺炎疫情衝擊全球航空業，疫情發燒時各國陸續祭出鎖國，台灣也從3月19日起限制外國人入境，如今國內疫情好轉，國旅反彈蓄勢待發，但政府仍不敢對邊境管制鬆手，星宇航空今宣布，峴港航線維持取消、宿霧延後至10月25日開航，檳城復航則等待馬來西亞政府政策。

星宇航空指出，7月份澳門航班為每周3班，周二、五、日飛航，並從晚班機調整為早班機JX201／JX202往返，早上8時20分自台北出發。

峴港航線3月21日起航班取消，7月將維持取消。而檳城航線3月8日航班取消後，原本預計今日復飛，但馬來西亞政府公布最新防疫政策，航空公司要先向衛生與國安單位申請，通過後才能飛航，星宇航空表示，要等馬國政府最新防疫政策再行公布復飛日期。

星宇今年也規劃4月6日開航宿霧航線，因疫情延後至7月1日，這次因邊境管制仍嚴，再延後至10月25日開航。日前傳出開航日本沖繩，但未宣布時程，從目前邊境管制看來，開航日仍遙遙無期。

(中時 )