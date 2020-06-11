不少信徒上午持令旗到廟裡向媽祖稟將跟隨出發。（陳淑娥攝）

進廟一律要戴口罩、量測體溫等防疫措施。（陳淑娥攝）

大甲媽將於今晚11點起駕，不少信徒上午持令旗到廟裡向媽祖稟將跟隨出發，鎮瀾宮副董事長鄭銘坤呼籲信徒提早到大甲溪橋等候，今年百萬煙火會比往年精彩，剛開完刀的董事長顏清標也會恭送媽祖。

鄭銘坤指出，早上有信徒已陸續出發，廟內也進行管制，進廟要戴口罩，各團隊入廟不超過10人，團隊都在路口等，哨角隊也只能10人進廟。清水已準備好盒裝點心，目前防疫最重要，盡量不要躦轎底，只要誠心，在路旁雙手合什，媽祖都可感應到；今年因疫情關係，他也籲信徒在家看網路直播。

鄭銘坤說，顏清標雖然剛開完刀，也一定會送媽祖起駕，將於下午5點出席媽祖上轎大典，包括立法院副院長蔡其昌、台中市副市長陳子敬也共迎媽祖上轎。晚上11點起駕，將由總統府秘書長蘇嘉全及台中市長盧秀燕、顏清標恭送媽祖。

至於今晚是否有百萬煙火？鄭銘坤表示，大甲媽因疫情延後舉辦遶境，原定今年3月19日起駕，煙火早已準備好，所以今晚大甲溪橋仍會有精彩煙火秀，而且比往年更精彩，呼籲請信徒早點出發，在空曠大甲溪橋旁盡情觀賞。

今晚是否有百萬煙火？鄭銘坤說，大甲媽遶境原定今年３月１９日起駕，因疫情延後辦，煙火早已準備好，今晚起駕，大甲溪橋會有精彩煙火秀，他請信徒早點出發，在空曠的大甲溪橋旁觀賞，他說今年煙火一定比往年精彩。

(中時 )