美股道瓊指數與標普500指數連續兩日收黑後，周三美東隔夜盤道指期貨目前下挫逾300點，投資人正在評估經濟復甦步伐與新冠肺炎疫情發展。

目前道瓊指數期貨下挫325點或1.21%，為26,636點。標普500指數期貨跌0.95%，那斯達克100指數期貨跌0.57%。在聯準會公布6月會議決策後，投資人將轉而關注即將公布的上周初次請領失業救濟金人數報告。

由於類股輪動行情從重啟經濟受惠股轉向大型科技股，周三道瓊指數與標普500指數連續兩日收黑，以科技股為主的那斯達克指數則收漲0.7%，連續第3日改寫歷史收盤新高，並首度收在萬點之上。

在過去9個交易日，那指就漲了8天，使今年以來漲幅達到近10%。標普500指數今年來下跌1.2%，雖然本周初曾一度由負轉正。道瓊指數今年來跌5.4%。

隨著美國各州擴大解封，對新冠肺炎疫情恐二次爆發的擔憂也逐漸升高。德州的新冠肺炎住院率已連續3天創新高，加州9個郡的新增感染數或確診病患住院數也出現竄高的現象。根據路透社統計，美國新冠狀病毒確診數已於6月10日突破200萬人，累計確診死亡病例超過11.2萬人。

美國聯準會周三宣布聯邦基金利率目標區間維持在0～0.25%不變，未來幾個月將至少按目前速度持續購買資產，以維持市場穩定。此外，根據聯準會會後聲明中的經濟前瞻報告與利率點陣圖，聯會預估接近於零的聯邦基金利率將至少維持到2022年，2020年美國國內生產毛額（GDP）恐下滑6.5%，但2021年預估成長5%。

(時報資訊)