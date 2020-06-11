在美聯準會(Fed)主席昨日雖未做出政策調整，但偏向悲觀的前景看法，美股指期大跌以及日圓持續挺堅之下，日股上午下挫了連日氣勢，上午盤收跌242.6點，下午盤跌勢加重，目前急殺逾500點，跌幅超過2.3%。

周四日經225指數低開349點，一路低走23000點以下，晨收跌242.6點或-1.05%，為22882點。東證一部指數跌14點或-0.8%，為1610點。

高度周期性的海上運輸、採礦和鋼鐵，為主交易所表現最差三個分類。

除了美聯儲會悲觀預測，日本內閣辦公室上午公布黯淡的數據，日本大型企業的商業信心降至11年谷底，增加了投資人不安情緒。

日圓走強，來到106.9日圓兌一美元，損害出口製造商利潤，

日圓走強，來到106.9日圓兌一美元，損害出口製造商利潤，日產汽車跌5.1%，本田跌4.2%。

信越化學(Shin-Etsu Chemical)與寶控股(Takara Holdings)昨日大漲，上午面臨獲利回吐，分別跌6.8%和6.1%，更為上午表現最差的個股。次為重工業公司IHI公司，跌5.6%，報1717日圓。

(時報資訊)