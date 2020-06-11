研勤(3632)5月合併營收月增28.9%，年減37.86%，面對車安產品市場處於紅海競爭，研勤將火力瞄準人臉辨識商機，前5月相關營收貢獻已經相較去年同期倍數成長，研勤挾轉機題材，股價盤中一度跳上漲停，逆勢走揚。

研勤5月合併營收2546萬元，月增28.9%，年減37.86%，前5月營收1億1617萬元，年減57.19%。

研勤面對既有車安產品業務處於市場紅海競爭，以及疫後全球消費力道減弱，研勤將逐步降低其營收占比，並拉高擁有健全獲利模式的人臉辨識系統，積極搶攻國內外市場，日前又再度切進大型連鎖教育事業機構，管理學生出缺勤紀錄與到班測溫，研勤也將持續積極推動接案量，盼可實質貢獻營運動能。

今年1至5月，研勤人臉辨識業務營收總額，已較去年同期倍數成長，而今年以來洽詢及實際接案量亦逐月走揚，除了防疫帶動非接觸式辨識需求外，疫後時代的防疫新生活運動，也加速入口快速感溫測溫及實聯制措施等政策上路。

「Face8台灣臉霸」除了基本紅外線測溫功能外，亦可協助飯店餐廳、館場機關、健身房、醫療院所等各公共場域快速建構並管理人流資訊，以及配合實聯制28天自動銷毀顧客資料功能設定，使企業及政府機機關在政策配合上能更加完善便利。

研勤指出，與柏文健身工廠合作人臉會員資料辨識，目前已完成南區建置，北區也即將上線。另外，以人臉辨識為基礎之智慧城鄉專案「微笑帕卡_智能區塊鏈薪資差勤服務平台」，已於6月1日正式完成期末結案審查，將從中彰投縣市為核心逐步擴散，不僅可以有效帶動研勤企業知名度再向上提升，亦使後期在Face8推廣上更添優勢，同時也能有效且穩定的挹注公司現金流。

(時報資訊)