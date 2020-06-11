行政院明將宣布高雄市長派代人選。外傳有意投入補選的行政院副院長陳其邁最快明天請辭，行政院發言人丁怡銘表示，陳其邁請辭及遞補人選，言之過早。

罷韓案過關後，中選會明將宣布罷免結果，行政院也將立即公布派代高雄市長人選。

丁怡銘表示，罷免公告是中選會職權，等公告後政院才會派代市長人選，至於副院長陳其邁是否辭職參選或有其他副院長人選，都還言之過早。

(中時 )