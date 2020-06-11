正值全美因非裔佛洛伊德遭白人警員執法不當致死引起全美示威，種族問題再次點燃全國怒火，至今怒氣仍未平息，連過去在南北戰爭中支持蓄奴制的南方將領的塑像也成民眾洩恨對象。不過，白宮經濟顧問庫德洛10日卻表示，他不相信美國存在「全面性」的種族歧視，並不想隨當今最受關注的議題起舞。

根據《CNBC》報導，當庫德洛（Larry Kudlow）被問到非裔美人的失業率時，表示「我不相信美國存在全面性的種族歧視，我也不會隨著這議題起舞」。不過報導指出，事實上早有許多議員、學術專家以及商業領袖普遍認為，全面性的種族歧視是存在的，例如在4月至5月的美國失業率中，白人從14.2%下降至12.4%，而同一時期的全國失業率則是從14.7%降至13.3%，但非裔族群則是16.7%上升至16.8%。

此外，根據蒙莫斯大學近期一份民調顯示，有75%美國人相信種族問題是最嚴重的問題，而專家也指出新冠疫情對非裔的影響，正是美國種族不平等問題的證據之一。

不過庫德洛仍反駁美國有全面性種族歧視問題存在，並以川普政府避免歧視非裔的犯罪司法改革，以及去年非裔失業率歷史上新低為證，被媒體再次問到是否存在種族問題時，他仍表示「我不認為」，不過他也譴責了佛洛伊德遭警不當執法致死案，並相信這一點全國都會同意他。

(中時電子報)