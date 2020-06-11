高雄市長韓國瑜遭到罷免，高雄市長即將進行補選，國民黨仍在尋覓適合人選。國民黨立委賴士葆今天表示，在野黨沒有理由消沉喪志，高雄市的補選不應該只是不能缺席派個人應戰，而是要找出能戰的戰將，像當初的韓國瑜一樣，不是只找出一個必輸的人來歷練。

賴士葆今天向韓國瑜致敬，因為沒有人可以有韓的爆發力，一舉打下民進黨的高雄民主聖地，以及帶動國民黨拿下15席的縣市長，從此韓國瑜成為綠營必去之為快的眼中釘，犯這樣的政治天條，罷免他的理由就是「莫須有」。

賴士葆說，回想蔡英文在2018地方選舉大輸的時候，民怨沖天，最大在野的國民黨消極懦弱，以為時間到了，她就會自然被民意汰換，處處還在溫良恭儉讓，少有更積極的反制動作，印證對敵人仁慈就是對自己殘忍。

賴士葆認為，是因為後來中共總書記習近平的談話和反送中讓蔡撿到槍，才讓蔡重新站起來並且羸了2020總統大選。現在連獨派大老都憂心台灣的民主應該有健全的在野黨制衡，不應該任憑一黨獨大，以至於讓民主走回頭路。

面對高雄市長的不選，賴士葆認為國民黨不應該只是不能缺席派個人應戰，而是要找出能戰的戰將，像當初的韓國瑜一樣，不是只找出一個必輸的人來歷練，再蹲點慢慢熬煉。韓國瑜被屠殺式的罷免，國民黨黨中央、黨團所有委員難辭其咎，現在要靠大家挺起來，阻止一黨獨大的民進黨如嗜血權力怪獸般，不斷的吞噬台灣的民主法治。

(中時 )