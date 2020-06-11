新冠肺炎疫情趨緩，台北市長柯文哲和屏東縣長潘孟安11日同台行銷觀光，盼藉由跨縣市合作，打造南北「觀光大屏台」，達到南客北送、北客南送互惠效果。

迎接即將到來的暑假旅遊旺季，潘孟安今親自率隊北上，與縣市交流激發共推國內體驗遊程。

潘孟安表示，為爭取國旅觀光，此次屏東觀光產業也推動跨域旅遊，從團客觀光、自由行深度旅遊，到整合縣內食、宿、遊、購、行店家優惠，推出「鐵定加碼、鐵定貼心、鐵定好玩」等3鐵方案，希望打動遊客的心。

第1鐵「鐵定加碼」6月15日至7月15日住宿屏東「鐵定加碼」旅宿店家，可享美食優惠、場館門票及10元加購在地美食、伴手禮、小王馬煎餅福袋等好禮，不限制訂房管道，統統加碼給來到屏東玩的旅客。

第2鐵「鐵定貼心」補助10人以上團體行程，行程中住宿屏東合法旅宿2夜以上，並搭配經典景點安排至少一處，每人獎助500元，每團獎助上限1萬元，出發日期限定為7月15日前，貼心支持旅行社夥伴團體安心遊。

第3鐵「鐵定好玩」推薦屏東多款好玩主題遊程，從文青散步、原味慢活、饕客嘗鮮、戲水踏浪、親子育樂、溫泉療癒到單車采風，樣樣精彩。

(中時 )