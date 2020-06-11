大陸在美中概股11日收盤漲跌不一，多檔小型金融中概股成交量暴增幾十倍，走勢猶如雲霄飛車，觸發數十次交易暫停。其中嘉銀金科暴漲逾96％，穩盛金融漲170.8％，金融界漲逾51％，魔線漲35.83％，而前一交易日飆升近400％的房多多跌66.38％，美美證券跌56.87％。

Krane Funds的首席投資官Brendan Ahern表示，部分中概股的這種飆升走勢「不合理」。目前還不清楚是什麼觸發股價的異動。而觀察大陸10日公佈的信貸成長數據與分析師預期基本相符。另值得注意的是，在美上市的中概股目前正面臨越來越大的監管壓力。

據新浪財經報導，觀察熱門中概股中，阿里巴巴上漲1.34％、拼多多上漲4.93％、京東上漲3.20％、百度上漲0.85％、瑞幸咖啡下跌8.16％、世紀互聯上漲14.25％、嗶哩嗶哩上漲4.75％、唯品會上漲4.70％、樂居上漲4.42％、愛奇藝上漲0.88％、騰訊音樂上漲1.30％、58同城上漲0.93％、信而富上漲12.66％、鳳凰新媒體上漲12.24％、51Talk上漲11.11％，

另外新東方上漲2.39％、趣店上漲1.83％、宜人貸上漲9.05％、優信上漲8.93％、攜程下跌3.45％、蘑菇街下跌3.70％、雲集下跌3.88％、獵豹移動下跌4.78％，老虎證券下跌4.81％、蔚來下跌5.69％。

(旺報 )