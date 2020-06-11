屏東地檢署偵辦屏東市立殯儀館人員貪瀆案件11日偵結，共起訴殯儀館人員6 人，緩起訴殯葬業者及員工20 人。6名殯儀館人員涉犯《貪汙治罪條例》公務員對於職務上之行為收受賄賂罪，及公務員職務上行為行賄罪，屏地檢提起公訴。

檢方調查，5名殯儀館內員工從2006年開始，向殯葬業者收取每具遺體火化費用1000元的賄賂，隨後便按照比例分配，從2006年至2015年10月止，5人分別收取706萬4000元、702萬元、551萬2000元、266萬4000元、161萬8000元賄款。

另外，也有殯葬業者利用死者家屬要求在特定日期火化遺體，或要求火化日特定 時段，以每具遺體2000元來賄賂殯葬人員安排加爐或插爐。檢方偵查終結，將殯儀館5名員工以犯《貪汙治罪條例》起訴， 20名殯葬業者及員工以涉犯《貪汙治罪條例》與對公務員職務行為行賄罪緩起訴處分。

(中時 )