端午節即將到來，飯店餐飲業也進入「粽禮大戰」，紛紛推出各式端午粽，新竹豐邑喜來登大飯店即日起至25日止，推出四款鹹、甜、素粽，提供民眾送禮體面，自用也能享受美味的最佳選擇。
新竹喜來登價售最高的是「鮑魚瑤柱有機五穀粽」，每顆220元，這個廣式粽選用北海道干貝、九孔鮑，再加蠔油 炒雞腿肉，一次可品嘗海陸雙享的極致美味。
「XO醬黑豚肉粽」採用獨家熬製XO醬，加入黑毛豬五花肉、高湯與雞油熬煮的北菇，呈現香氣濃郁的廣式口味，每顆售價180元。
吃素的民眾可選擇兩款甜、鹹素粽，「秘製松露野菌粽」使用頂級松露醬，搭配高湯煨煮綜合菇類，入口滿是濃郁香氣，每顆售價130元；甜點素粽「桂圓麻糬蓮子粽」氣味香甜不膩口，熱食或冷食各有風味，每顆售價80元。
新竹喜來登表示，推出送禮體面的五星端午粽禮盒，「采悅滿堂粽禮盒」包含「鮑魚瑤柱有機五穀粽」2顆、「XO醬黑豚肉粽」2顆、「秘製松露野菌粽」1顆、「桂圓麻糬蓮子粽」1顆，禮盒優惠價850元。
素食禮盒「采悅臻緻粽禮盒」內含「秘製松露野菌粽」及「桂圓麻糬蓮子粽」各3顆，優惠價600元。12日前預購並完成付款可享88折早鳥優惠，購買單顆粽單筆消費滿800元，加贈「保溫袋」一個，更多端午節活動資訊請至新竹喜來登官網查詢。
(中時 )
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