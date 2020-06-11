新竹林區管理處將於109年6月18日（四）開放「東眼山自然教育中心」戶外教學的車資補助，本方案提供國中、小學共15梯次課程，每梯次最多可補助租車費-新臺幣7,000元整。

新竹林管處表示，東眼山國家森林遊樂區早期是臺灣北部地區重要的林場，園區內林相主為柳杉、杉木等人工林，區內還保有當時伐林、搬運用的木馬道及集材機等，今(109)年度優惠方案適合3~8年級學童參與，課程選擇有【森林徵信社】、【森活木工坊】、【森林說石話】等3種，教學內容分齡設計，讓小朋友們回歸自然，用感官探索森林，製作專屬的木作，更透過生痕化石，解密東眼山。

車資補助以每校1車(至少20人)為原則提出申請，有興趣之學校請於109年6月18日（四）上午9點起，至林務局台灣山林悠遊網（https：／／reurl.cc／v0prj）申辦(詳細路徑：自然教育－北部－東眼山自然教育中心－課程方案－戶外教學－「DYS-SP0911單日型教育部戶外教學租車費補助方案」)。歡迎學生們跟自然教育中心的大哥哥、大姊姊一起走入東眼山，利用五感，重新認識樹木，了解與體驗木材收集的方式，並學習如何友善的利用環境資源。

位於遊樂區內的東眼山自然教育中心，每年配合學校課程內容，針對不同年級學生，精心規劃不同型態與各具特色的戶外教學課程，提供學生體驗多元的森林知識與樣貌。

【聯絡資訊】

名稱：東眼山自然教育中心

地址：桃園市復興區霞雲里佳志35號

電話：03-3821533

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