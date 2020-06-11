高雄市長韓國瑜遭到罷免，12日將正式卸下市長職務，而他所颳起的「韓流旋風」，也將暫時停歇。回想當初韓國瑜如平地一聲雷在政壇乍起，完成不可能任務選上高雄市長，聲勢如日中天，如今卻狼狽退出舞台，實在堪稱「傳奇」。向來批評韓國瑜不遺餘力的律師林智群，提出另類觀察，表示有一個人陸續挺過洪秀柱、朱立倫和韓國瑜，下場都相當悽慘，堪稱「國民黨死亡筆記本」，而這個人正是「土條」黃士修。

律師林智群在臉書指出，「土條2016年挺柱姊，柱姊被拔柱，2019年先挺朱立倫，朱立倫初選被幹掉，後來拋棄知識藍的尊嚴改挺韓總，韓總沒選上總統就算了，還被罷免⋯⋯嗯這根本是國民黨的死亡筆記本嘛！」。林更說「還好侯友宜反核不讓他蹭，不然下一個倒楣的就是他了⋯⋯」。

「土條」指的正是核能流言終結者創辦人黃士修。而網友們也紛紛回應：「哈.....比死亡之握還強」、「繼馬英九死亡之握後，土條的必輸支持也不遑多讓」、「我想看看他買股票的時候是不是反指標」、「被土條黏上的厄運」、「KMT差不多了，接下來就變成國瑜黨了」。

(中時電子報)