高雄市長韓國瑜今下午號召韓粉們，身穿白衣、戴口罩到鳳山行政中心一起參加「真愛高雄、珍重再見」道別音樂會，現場也擺出3-4千張椅子。至於為何要舉辦這場音樂會？港媒直言認為，應是為了韓粉而辦的。

韓市長最後一天，近日邀請市民和支持者們身穿白衣，下午3點半到鳳山行政中心參加草地音樂會，並向市長和市府團隊道別。下午5點半將現身音樂會，預計5點45分將致詞道別。

據港媒《中評社》今(11日)報導，韓最後一個上班日選擇「韓粉動員令」，號召支持者來表達沉默的力量，「應是對長期以來的抹黑、連韓粉都被貼上不理性的標籤有關」，因為，從宣布不提訴訟，表明會暫時休息一陣子，避免再被消費、攻擊、被榨到一點一滴不剩，轉身就走是最好的方式，也才能累積再度躍起的能量。

評論也指出，韓國瑜罷免當天雖然表達強硬態度，但也代表他必須迅速清理戰場，讓國民黨黨中央來接手補選，勢必要做出「區隔」，韓國瑜一邊凝聚政治能量，也在調整韓粉的步調，避免一直被持續攻擊抹黑，對於韓陣營及支持者來說，是必須的過程。

(中時電子報)