彰化縣政府投入9千餘萬元經費，進行王功漁港區清淤、環境營造以及出海道路整建工程。(吳建輝攝)

王功漁港環境營造已經在5月完工、而清淤與出海道路整建工程，預計今年8月、9月也能如期如質完工。(吳建輝攝)

彰化區漁會總幹事陳諸讚說，感謝縣長投入將近億元的經費來整頓王功漁港，特別是這次總共改善了４條出海道路，讓我們的漁民、蚵農，能夠有一條安全無虞，且便捷快速的道路使用。(吳建輝攝)

彰化縣芳苑鄉王功漁港，每年吸引數萬遊客到此朝聖，但周邊設施老舊、蚵農出海捕蚵道路也因為年久失修道路崎嶇，彰化縣政府因此投入9千餘萬元經費，進行清淤、環境營造以及出海道路整建工程，照顧漁民也讓遊客有更好的旅遊體驗。

彰化縣長王惠美說，照顧漁民方面主要針對沿海出海道路鋪面的改善，以及王功港區的清淤工程，而觀光部分則針對紅樹林生態區、親子遊憩區、服務空間、觀景休憩區進行改善，停車場的部分也進行綠化，要讓王功漁港有煥然一新的感覺。

王惠美說，王功漁港環境營造已經在5月完工、而清淤與出海道路整建工程，預計今年8月、9月也能如期如質完工，希望能有效提升漁民在出海道路作業的安全，而重新建構的生態體驗型遊憩場域及設施，相信王功能成為彰化新的生態旅遊廊道，開闊彰化沿海觀光的新願景。

彰化區漁會總幹事陳諸讚說，感謝縣長投入將近億元的經費來整頓王功漁港，除了讓遊客有更好的體驗之外，特別是這次總共改善了４條出海道路，讓我們的漁民、蚵農，能夠有一條安全無虞，且便捷快速的道路使用，讓出海人能更加安心的打拼。

(中時 )