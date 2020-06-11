大陸國家郵政局統計5月快遞業務量完成73.8億件，年增率達到41％，讓快遞業務收入完成771億元（人民幣，下同），年增率25％。觀察快遞業在疫情後期逆勢增長，業務量增速超40％，創2018年2月以來新高，快遞業復工達產優於預期。

據中國網引述大陸國家郵政局方面指出，5月快遞業保持高速成長態勢主要得益於多點因素。第一是「雙品網購節」拉動作用明顯，總銷售額達1825.1億元，帶動實物商品網路零售額超3800億元，年增率33.3％，消費潛力有效釋放。受該因素影響，大陸「五一」假期期間，全國郵政快遞業共攬收包裹11.02億件，年增41.8％。

第二是直播帶貨持續火熱。「五一」期間，電商直播場次和直播商品數量較上年同期分別成長1倍和4.7倍，促進市場銷售快速回升。

第三則消費模式加速向線上轉型。疫情防控常態化的形勢下，疫情期間蓄積的大量消費需求轉為線上釋放，快遞業發展動能進一步增強，日均業務量接近2.5億件。

(旺報 )