基隆市環保達人發現有許多大媽爬到八斗子新興打卡熱門景點「海豹岩」上拍照，恐破壞自然景觀。（陳信助提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆市環保達人發現有許多大媽爬到八斗子新興打卡熱門景點「海豹岩」上拍照，恐破壞自然景觀。（陳信助提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆市八斗子新興打卡熱門景點「海豹岩」，由於外觀很像海豹，吸引很多遊客來拍照，但11日有民眾發現有一名大媽爬到海豹身上拍照，環保達人陳信助發現後，直呼這樣的舉止太誇張，希望大家發揮公德心，多多愛惜這些天然形成的景觀寶藏。

基隆鳥會常務監事沈錦豐指出，自己的國中同學郭滄烈為了拍攝停在岩壁上的黑鳶，這隻神奇黑鳶卻指引讓他們發現大自然的傑作，「海豹岩」的地質和野柳知名景點女王頭一樣，都富含化石及結核，並且海豹岩和四周的海景融為一體，在全世界都找不到第二隻，他呼籲政府將海豹岩周圍指定為自然紀念物，既能依文資法保護，避免人為破壞，不僅可以適當規畫成旅遊景點，也能發展為環境教育據點。

陳信助表示，自己10日下午在八斗子大坪海岸撿拾漂流寶特瓶時，發現有一堆大媽在海豹岩附近拍照，甚至直接爬到「海豹」身上取景，嚇得他馬上拍照放上網路勸導民眾，適時的保護國際級的天然景觀，雖然海豹岩沒有列為自然文物，但長期爬到岩石上面會造成沒有必要的磨損。

陳信助說，原本這裡有2隻海豹，其中一隻在颱風天遭大浪嚴重磨損變形，現在就剩下這一隻，他強調，拍照在下方站著拍就可以了，沒有必要一定得爬到牠身上去拍，八斗子的自然環境很歡迎大家前往參觀，但請不要踐踏、多多愛惜。

(中時 )