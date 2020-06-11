蔡亞伯與法華禮讚圖（法鼓山提供）

以淨化人心、淨化社會的「心靈環保」，為臺灣高等教育注入暖流。

法鼓文理學院佛教學系大四學生蔡亞伯以一幅〈法華禮讚圖〉，作為畢業呈現，用以回顧、反思在校期間的生命成長，畫中有話的心靈交流，深深觸動全校師生。22歲的他就如同該校博碩士班學長、大學同儕一樣，進入大學所追求的目標，是為提昇品德修養、心靈健康，在日常中學習用智慧和慈悲去利益他人。

蔡亞伯回憶說，4年前他說想用畫佛像來分享佛法，並為母親祈福時，口考老師還勸他考慮美術系。但從5歲起就自學畫佛的蔡亞伯早在國三時，就已立定志向要到法鼓山讀大學，希望能先認識佛法，然後畫出能讓人起信、感動的佛菩薩像。指導老師也鼓勵他堅定利他的理念，在研修佛畫的道路上，托顯出技術之外的佛教內涵。

為圓滿這幅3張6尺全開的作品，蔡亞伯先到墾丁去沉思，民宿主人還請他留下一幅彌陀佛像供人瞻仰，這件事再度提醒他，要把「助人」放在畢業呈現的功課中。於是他一方面靜心繪圖，另方面運用廣告設計專長做義工。從而察覺包容他人的「待人處事」，才是佛法的精髓，漸次深入體會師長常說的「人間淨土」。

薈萃於法鼓文理學院的師生情感深厚，都同樣有著助人為樂的心願，校園中討論的也都是如何幫助他人、利益世界。課堂之外，師生會相約去海邊淨灘，定期到安養院陪長者說話，更時常幫助弱勢族群募集救濟物資。在6／10下午2點的視訊畢業典禮當中，畢業生們透過影片重溫助人最樂的求學點滴；感恩 聖嚴法師能為世界留下這間「不一樣的大學」。

以「心靈環保」掛軸，和畢業生們結緣。法鼓山方丈和尚果暉法師與師生們共勉「學習，為奉獻」，並轉述 聖嚴法師所說，一生只做兩件事，隨時隨地的奉獻、隨時隨地的學習，因此勸請畢業生們在新的旅程上，仍要持續學習、奉獻，開啟慈悲、智慧的自家寶藏，以此來感謝師長、感恩社會大眾和信眾，對於法鼓山辦大學院教育的護持。

方丈和尚果暉法師、校長惠敏法師也率同師長，透過網路直播，以該校特有的搭菩薩衣、撥穗等方式，為佛教學系和人文社會學群的50位畢業生勉勵祝福。師生們不分系所齊聲高唱太虛大師作曲、弘一大師作詞的《三寶歌》，為踏出校門後的生活彼此勉勵勇健啟航，一起發願以安定社會、利益大眾，建設人間淨土，作為未來人生目標。

(中時 )