新北市長侯友宜與屏東縣長潘孟安一起拼觀光，推處兩縣市互惠旅行。侯友宜表示，屏東、新北合作，就是希望大家「平心(屏新)靜氣」，尤其兩縣市共推的「南北灣灣，你會喜歡」，推薦包括中角灣、福隆灣在內的「青春山海線」，及屏東墾丁和大鵬灣，希望大家都能到新北，到屏東，一起面對海洋，大口呼吸，更是一種「平心進氣」。

侯友宜表示，南部屏東有最南端的鵝鑾鼻燈塔，新北在北端有最美麗的富貴角燈塔，在南部有墾丁灣，北部有中角灣、白沙灣，還有深澳灣，是民眾會喜歡的行程。

侯友宜說，潘縣長規畫一條拾美步道，長達128公里，要他接受鐵人挑戰，他也提供新北市有一個青春山海線，152公里，也歡迎大家來這裡做鐵漢挑戰，不管是鐵漢挑戰、鐵人挑戰，雙鐵一起挑戰，讓屏東跟新北的市民，好好開心的走出去。

配合兩縣市合作，高鐵假期針對新北、屏東地區推出超過40條「車票＋住宿」的自由行，以及包含行程導覽的豐富行等套裝商品可供選擇；福容大飯店旗下的福隆福容與墾丁福容，也祭出了兩地縣市居民旅遊優惠。

另屏東縣政府也推出「三鐵優惠」，包括預訂6月15日至6月30日參加「鐵定加碼」贈場館門票之旅宿業者，即送場館門票等；第二「鐵定貼心」參加屏東縣三天兩夜10人以上團體行程，並於行程中入住兩晚屏東合法旅宿， 每團補助新台幣1萬元整；第三「鐵定好玩」，從文青散步、原味慢活、饕客嘗鮮、戲水踏浪、親子育樂、溫泉療癒到單車采風，樣樣精彩。

(中時 )