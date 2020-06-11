瑞銀金融行業分析師朱曉偉表示，當前42家在美首次上市的中資公司符合在香港二次上市的要求，占中概股總市值的46％約當5430億美元。他指出香港股市的流動性充裕，足以接納這些公司。若港股市場成為投資大陸新經濟公司的門戶，全球資產管理者將樂於保持對這些香港上市個股的倉位，但一些僅被限於投資美國證券的基金和美國個人投資者，可能無法簡單進行換股。

根據第一財經報導，據港交所的最新原則，在美中概股回歸的要求為市值大於400億港元，或市值大於100億港元且當期收入超過10億港元。據瑞銀統計截至6月4日，42家在美首次上市的中資公司符合在香港二次上市的要求。

一旦這些公司在香港上市，現有股東可將美股轉換成港股。此外，上市公司在滿足一定條件後還可選擇申請在香港首次上市。市值小於100億港元的約180家在美首次上市的陸資公司可私有化、退市或在其他地方再次上市。

據Wind數據統計，目前在美上市的中概股，以科技、消費類企業為主，共251家，總市值達1.71兆美元。去年11月市值最大的阿里巴巴成功在香港二次上市。本月又有市值排名第3和第10的京東、網易回歸港股。

(旺報 )