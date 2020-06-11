農委會林務局近年積極爭取的約僱森林護管員（巡山員）待遇提升，行政院已於109年6月8日核定，自109年7月1日起，每人每月本薪將由現行起薪27,434元、上限34,916元，調高為30,030元至38,220元；另配合行政院已於109年5月1日將約僱人員報酬，由原本單一報酬薪點改為級距設計，約僱森林護管員的薪給將可逐級陞遷，未來每月本薪最高可達45,045元。如再加計自108年1月1日爭取新增的「山地巡護作業費」，以目前平均每人每月支領2,650元計算（實際金額視執勤項目及時間而定），未來資深者每月可支領達47,695元，大幅提高約僱森林護管員待遇，林務局終於兌現對護管員的加薪承諾。

林務局表示，該局森林護管員負責約162萬餘公頃國有森林的第一線保護工作，辦理林野巡視、林火防救、盜伐及濫墾舉報、林木資源保護、森林生態與野生動物調查、林地測量、造林監工；也經常支援山域搜救，須具備多元的專業知能；加上森林面積遼闊，平均每人巡護面積近2,000公頃，且山區地形陡峻、氣候多變、環境險惡，尚須面對違法盜伐嫌犯威脅，以及野生動物之侵擾，工作繁重且具高度危險性，每年均有多位同仁因執勤而受傷，但原本待遇偏低，未能反映其日常工作的重要性、專業性與危險性。

林務局指出，給予森林護管員合理的待遇，才能提高士氣，使專業人員願意長期投入辛苦又具風險的山林守護工作，經驗也才得以傳承。為解決森林護管員工作繁重卻長期低薪問題，林務局局長林華慶上任後即指示應研擬建立一套符合森林護管工作所需專業知能及危勞職責程度的合理待遇制度，108年7月，農委會主委陳吉仲也公開支持要替森林護管員爭取加薪。

林務局強調，調高約僱森林護管員薪資，代表國家肯定森林護管員工的重要性，以增加其工作保障，將可有效提振工作士氣，提升自然資源維護之效益，更展現政府保護山林、重視自然保育的決心。林務局感謝行政院院長蘇貞昌對森林護管員的愛護與照顧，也謝謝農委會主委陳吉仲與人事總處在過程中的支持與協助，以及立法院多位委員與支持巡山員的民間朋友持續關心，終能促成這歷史性的重要一步。

(中時 )