美國副總統彭斯(Mike Pence)10日表示，，全美2週來針對警察不當行為與種族主義的抗議活動，尚無導致美國新冠病毒病例增加的跡象。

主持白宮新冠病毒工作小組的彭斯，在接受福斯財經新聞網(Fox Business Network)訪問時說，「我可以告訴你的是，就目前而言，從第一次抗議活動開始至今已經過去了將近2星期，現在還看不到病例有暴增的跡象。」

彭斯表示，抗議活動中有許多人戴著口罩，並盡力執行保持社交距離的建議。

非裔男子佛洛伊德(George Floyd)5月25日在明尼阿波利斯市(Minneapolis)，遭到白人警察以膝蓋壓頸近9分鐘後送醫不治，引發眾怒，在全美與世界許多城市爆發反種族主義示威潮。

新冠病毒工作小組的首席傳染病專家、國家過敏與傳染病研究院(NIAID)主任佛奇(Anthony Fauci)，曾對疫情大流行期間的示威活動表示憂心。

佛奇10日告訴美國廣播公司(ABC)，置身在像那樣的示威集會中是有風險的。而他在5日時也曾說過，抗議活動是COVID-19擴散的「溫床」。

(中時電子報)