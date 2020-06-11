台南市交通安全宣導成績號稱全台第2名，中華西路4月至6月卻連續發生3件死亡車禍，引起民代重視，台南市交大11日到南區安平工業區內一家水泥車廠宣導內輪差死角問題，邀請3家業者參加，加深大型車司機重視。

中華西路屬台南市外環道路，是大型車進入市區必經要道，其中府前路至永華路段更臨近台南市政府，上、下班時間車流量高，屢屢發生大型車與機車爭道造成的死亡車禍。

台南市4月2日中午，中華西路家樂福前發生一起機車閃避聯結車，卻撞上路邊車輛，機車後座女乘客跌入聯結車底遭輾斃悲劇。

5月18日凌晨1時許，一輛轎車因車上有毒品遭警方攔檢，駕駛心慌高速逃逸，在中華西路與民生路口撞死女騎士的肇事逃逸事件。

接著6月5日傍晚4時許，一輛預拌水泥車行經中華西路南往北，右轉府前路時，因內輪差死角輾斃65歲婦人騎士。案件就發生在台南市政府旁，正值下班時刻，造成不少市府員工驚嚇。

同樣發生在中華西路段，3個月內3件死亡車禍彼此相距不到1公里，引起民代重視，台南市交大11日到水泥車廠內宣導大型車內輪差死角問題，希望司機們駕車時更慎重。

台南市交大統計，今年1月至6月9日交通死傷案件平均每日92件，較去年平均每日106件，減少14件，降幅13.3％。

(中時 )