根據美國約翰斯．霍普金斯大學公布數據資料，截至11日11點13分，美國累計新冠肺炎確診病例首次突破2百萬例，達2000464例，死亡112908例。外界擔憂重啟經濟與示威抗議可能導致感染擴大，專家說，雖然新一波疫情規模不大，但確實已經來了。

綜合外媒報導，稍早世界衛生組織的數據指出，目前全球所發現的新冠病毒病例總數達7145539例，死亡總數408025例。目前每天新增的病例數約在10萬例左右，死亡3千多例。

美國大約佔了全球感染人數近3成，約翰．霍普金斯大學統計數據稱，到11日近午時分，美國累計確診新冠病毒感染病例2000464例，治癒533504例，死亡總數已達112908例。

從美國重啟經濟政策展開以來，美國疫情專家擔心會有新一波爆發性疫情，約翰．霍普金斯大學健康安全中心專家表示，美國有部分地區正迎來新一波疫情，「雖然規模還不大，目前還遠，但是它確實來了。」

而早先美國非裔男子佛洛德遭暴力執法致死引發的全美示威抗議活動，專家擔憂可能是引爆疫情快速擴大的炸彈，但美副總統彭斯表示，美國抗議活動未導致新冠病毒感染人數增加。

(中時電子報)