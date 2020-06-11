高雄市長補選在即，民眾黨立委蔡壁如期盼「白藍合作」，重演2014年台北市長柯文哲無黨籍參選模式。對此，國民黨文傳會主委王育敏說，國民黨傾向找在地優秀人選，「要看找到的人是誰，不會設下找無黨籍的前提」，且目前徵招機率高；她強調，此次補選人選，相信也是未來2022繼續深耕高雄發展最適合人選。

「國民黨一定會自提人選」，王育敏說，就看這名人選是具有國民黨籍、或者是無黨籍，不會像民眾黨蔡壁如所說，非要找無黨籍人選的前提，因此國民黨不排斥找尋無黨籍人選，國民黨的路更寬，一旦人選出爐，若其他在野黨願意合作，當然張開雙臂歡迎。

王育敏表示，黨主席江啟臣昨天首度到高雄召開行動中常會，針對高雄市長補選，祕書長李乾龍已與在地人是交換意見，並徵詢可能人選的初步意願，當然還是有人對於挑戰高雄市長抱有想法。

王育敏強調，國民黨會在最快時間內，從個人意願、條件，並綜合地方的意見與看法後，快速找到合適的人選，代表國民黨出征高雄市長補選，坦言「由於補選時程緊湊，通過徵招的機率比較大」。她透露，在地議員、韓團隊政務官、檯面下在地人選等，都有人自薦或他薦，目前廣泛徵詢不設限。

王育敏指出，國民黨也會徵詢韓國瑜的意見，畢竟韓國瑜執政過，與高雄在地人士有最多互動，除了高雄市補選人選及策略，以及訴諸的市政方向，都會參採韓國瑜的看法。

至於補選人選是否牽動2022布局，王育敏說，對國民黨而言，本次參與補選的人選，不見得可以立刻當選高雄市長，但如果此人意願高，對高雄市政改革也很有想法且有毅力欲獲得高雄市民信任，「或許一時沒有成功，但若願意長期耕耘，2022誰當高雄市長還很難說」。

王育敏舉蔡英文總統為例，指蔡也是選了第二次才當選總統，強調政治在於個人有沒有心耕耘，本次高雄市長補選的人選，不只是只參加這一次，相信也會是未來2022繼續深耕高雄發展最適合的人選。

(中時 )