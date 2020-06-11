一名男子日前在新店前第一公墓從事挖土工作時，無意間挖到一個巨大的金黃色瓶壺，從瓶身斑駁痕跡看似年代久遠，他拍照PO上臉書詢問「這是什麼東西？」貼文曝光後，馬上有內行人勸他別碰！

這名男子在臉書《爆廢公社》PO照指出，他本身從事挖土事業，從新店前第一公墓挖出金黃色的瓶壺，看起來相當老舊，瓶身甚至已經斑駁發青，原PO詢問「有沒有廢友知道這是什麼東西？」。

有內行網友回應，從色澤及毀損程度來看，可能是近代的陪葬工藝品，是早期都土葬，放置在墓碑左右兩旁供後人插花的花瓶，應該並不值錢。網友表示，根據宗教習俗，這種東西最好別隨便亂碰，因為已經有人使用過，最好拿到宮廟處理，不要亂扔。

但也有人認為，如果是西漢宮廷使用的「西漢青銅鐘」，收藏價值極高，加上近年來青銅器價格攀升，粗估市價恐高達新台幣9.9億元，2008年拍賣會曾有人以1310萬歐元的高價拍出類似器物。

(中時電子報)