因聲援佛洛伊德案，Google 緊急宣布延後 Android 11 beta (測試版)的線上直播發表會，且並未公布何時再辦。如今看來，Google 不會這麼做了。Google 稍早前已正式對外推送 Android 11 beta 1，並指出將改提供說明影片以及線上資源來協助使用者、開發者能夠更完整了解 Android 11 的特性。

根據 Google 官方部落格，Android 11 共有幾大發展方向，包含：(1)專注於人，要讓溝通更輕鬆；(2)帶來控制連接設備與媒體的新方法；(3)進一步改善隱私防護。針對第一點，Android 11 將會把所有來自即時通訊 App 的通知整合在通知中心的同一塊區域中，使用者可以標示優先順序，讓來自重要聯絡人的訊息不被遺漏；另外，還加入了全新的 Bubbles 功能，讓你可以不需要透過頻繁在多個 App 中切換且必須打斷現有畫面上的工作。透過懸浮的 Bubbles，使用者可以快速開啟對話視窗，讓你與重要聯絡人傳送訊息，並且在送出後將視窗縮小成泡泡視窗，快速回到原本桌面上執行的 App 中繼續你的工作或任務。另外，在Android 11中使用 Gboard 輸入法鍵盤時，針對你所收到的訊息，鍵盤會自動跳出表情符號跟相關回復文字的自動建議，讓你快速回復。

New ways to prioritize people, control devices, and set privacy permissions. Learn what’s included with #Android11: https://t.co/kHENmqUk55 pic.twitter.com/5RTxy7tGg8 — Android (@Android) June 10, 2020

Available today: @Android 11 Beta → https://t.co/f5EGxhUDBr

💬 New ways to make communicating easier

🔗 New ways to control connected devices

🔒 New privacy controls #Android11 pic.twitter.com/wWe2ZVaKcO — Google (@Google) June 10, 2020

第二，在 Android 11 中常按手機的電源鍵就可以呼叫出全新的控制介面，讓你透過按鈕式的介面控制智慧家電(例如打開某房間內的電燈、電扇等等)；並且在其中可以快速查看錢包、登機證等相關資訊。在媒體控制方法中，透過控制中心可以快速切換播放手機音頻的設備(例如電視、智慧音箱)，並且進行音量大小的調整。

第三，Android 11 也全面提升的對於 App 權限的管控，將更大的主控權交回給使用者。如今，使用者可以僅授權 App 一次使用麥克風、攝影鏡頭等權限。等候下一次打開該 App，應用程式必須要重新詢問是否被授予重要使用權限，可進一步提升手機的安全與隱私防護層級。如果是長久沒有被開啟過的應用程式，Android 11 也會主動自動重置相關的權限(以防應用程式已經擁有了使用相機、麥克風的權限，讓有心人士能在你沒有開啟應用程式時，入侵你的手機來竊聽或是拍攝私密資訊)。

針對 Android 11 beta 1，Google 按照慣例讓 Pixel 系列手機率先升級，Pixel 2 以上的機種都擁有機會，也就是 Pixel 2、Pixel 2 XL、Pixel 3、Pixel 3 XL、Pixel 3a、Pixel 3a XL、Pixel 4 以及 Pixel 4 XL 等 8 款手機皆可下載體驗(須先加入 Android beta 軟體試用計畫)。根據 OPPO 方面說法，Find X2 系列已經確定將可成為接下來可搶先體驗 Android 11 beta 的手機之一，其他品牌的 Android 手機是否可支援，待品牌端以及 Google 進一步確認。

(科技)